Herons sconfitti in gara-1 della semifinale contro Treviglio

Nella semifinale di gara 1, gli Herons devono cedere il passo a Treviglio, con una prestazione che evidenzia luci e ombre. DELL’UOMO, schierato in quintetto per supportare Benites, contribuisce a una buona circolazione di palla, ma la sua assenza in attacco pesa. Nonostante un tiro potenziale per cambiare le sorti della partita, il ferro si oppone e gli Herons devono riflettere su come ribaltare la situazione nelle prossime gare.

DELL’UOMO 5,5 Parte in quintetto per dar fiato a Benites, non è un play ma con lui e Chiera in campo la circolazione di palla Herons scorre fluida. Peccato che sia nullo in attacco: 25 minuti conservativi con zero assist e un solo tiro tentato che però poteva cambiare il volto al match. Il ferro ha detto no. CHIERA 8 Partita da alieno la sua prima al PalaFacchetti, chiusa con un passi a 9 secondi dalla fine che di fatto è la pietra tombale su gara-1 ma che non rende giustizia a quanto fatto dall’argentino nei 39 minuti precedenti: 27 punti, di cui 14 nel quarto periodo, e 58 da tre punti. NATALI 6 Sette punti nel primo quarto, 2 nei restanti tre... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Herons sconfitti in gara-1 della semifinale contro Treviglio

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Herons sconfitti in gara-1 della semifinale contro Treviglio - Il ferro ha detto no. CHIERA 8 Partita da alieno la sua prima al PalaFacchetti, chiusa con un passi a 9 secondi dalla fine che di fatto è la pietra tombale su gara-1 ... semifinale conferma questa ... Secondo sport.quotidiano.net

Herons, la speranza si è riaccesa. Una notte per la semifinale - Il canestro all’ultimo secondo di Chiera ha rimesso in piedi le chances di passaggio del turno. Ora serve la spinta del PalaTagliate per una gara-5 all’ultimo sangue Sembrava tutto scritto: eliminazio ... Lo riporta pistoiasport.com

Herons, infortunio per Trapani: incerti i tempi di recupero - Nel corso di Gara-5 contro Omegna il play degli Herons ha riportato una lesione di secondo grado al ginocchio destro Notizie non buone in casa Fabo Herons Montecatini dopo la qualificazione alla semif ... Secondo pistoiasport.com

Basket, Serie B: Herons Mct-Gema Mct 65-66