Here and Now il primo album del chitarrista Alessandro Iachini | l’intervista

"Here and Now" è il primo album di Alessandro Iachini, chitarrista promettente del jazz italiano, originario di Tuscania e classe 1997. Questo progetto rappresenta non solo una dichiarazione artistica, ma anche un vero e proprio manifesto generazionale, invitando a suonare "qui e ora", a prestare ascolto e a contaminare stili diversi. In questa intervista, esploreremo la sua visione musicale e le ispirazioni dietro questo lavoro.

MILANO – Si intitola “Here and Now” il primo album del chitarrista Alessandro Iachini (Tuscania, 1997), giovane talento del jazz italiano. Un progetto che non è soltanto una dichiarazione artistica, ma anche un manifesto generazionale: suonare “qui e ora”, ascoltarsi, contaminare linguaggi diversi con consapevolezza tecnica e slancio creativo. L’uscita del progetto è prevista nei . L'articolo “Here and Now”, il primo album del chitarrista Alessandro Iachini: l’intervista proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato... 🔗 Leggi su Webmagazine24.it © Webmagazine24.it - “Here and Now”, il primo album del chitarrista Alessandro Iachini: l’intervista

Approfondimenti da altre fonti

“Here and Now”, il primo album del chitarrista Alessandro Iachini: l’intervista - MILANO - Si intitola "Here and Now" il primo album del chitarrista Alessandro Iachini (Tuscania, 1997), giovane talento del jazz italiano. Un progetto che ... Secondo lopinionista.it

CISPL 8. 20 ??? Here And Now - Primo Victoria