Hello kitty perde il primato | un personaggio sanrio sta per conquistare i cuori

Nel mondo delle mascotte Sanrio, Hello Kitty sta per affrontare una novità sorprendente: un nuovo personaggio sta emergendo per conquistare cuori e posizioni nella prestigiosa classifica annuale. Gli appassionati attendono con trepidazione questa battaglia tra le iconiche figure del brand, pronta a rivelare chi avrà successo nel rubare la scena all'amata gattina.

Il panorama delle mascotte più amate di Sanrio sta vivendo una svolta inaspettata, con un nuovo protagonista che si distingue nel tradizionale Classifica annuale dei personaggi. La competizione, molto attesa dai fan, mette a confronto le icone più iconiche del brand, coinvolgendo quotidianamente gli appassionati nella votazione. Le prime risultanze intermedie del 2025 mostrano un cambiamento significativo: Pompompurin, il dolce cane retriever con berretto, ha sorpreso tutti conquistando la leadership, sfidando il record storico di Cinnamoroll. l’andamento della classifica e le sorprese del 2025... 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Hello kitty perde il primato: un personaggio sanrio sta per conquistare i cuori