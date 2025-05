Hearts of Darkness restaurato il doc sulla lavorazione di Apocalypse Now - Guarda il trailer

"Hearts of Darkness", documentario sull'epica produzione di "Apocalypse Now", torna in una versione restaurata in 4K. Uscito in Italia come "Viaggio all'inferno", il film, realizzato da Eleanor Coppola, offre uno sguardo profondo e rivelatore sui tumultuosi retroscena del lavoro del marito, Francis Ford Coppola. In attesa della nuova distribuzione in sala e in home video, ecco il trailer.

