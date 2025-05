Hayley Atwell si è dovuta scusare con Tom Cruise per colpa dei suoi cani

Hayley Atwell ha recentemente condiviso un divertente e imbarazzante aneddoto che la vede protagonista durante le riprese di "Mission: Impossible - The Final Reckoning". La star ha rivelato di aver dovuto chiedere scusa a Tom Cruise a causa di un incidente legato ai suoi cani, offrendo così uno spaccato leggero e personale della sua esperienza sul set del blockbuster.

La star di Mission: Impossible ha raccontato un aneddoto imbarazzante accaduto nel corso della produzione del franchise action tornato al cinema. Hayley Atwell ha raccontato un divertente aneddoto che riguarda la lavorazione sul set del film Mission: Impossible - The Final Reckoning, e che l'ha messa in imbarazzo davanti a Tom Cruise. L'attrice della saga action ha due bulldog francesi, Wolfie e Iris, con i quali si è recata anche sul set e che hanno passato diverso tempo in compagnia di Tom Cruise. L'aneddoto dei cani di Hayley Atwell e Tom Cruise Nel corso della visione di un film con il resto del cast nell'abitazione di Tom Cruise, i cani di Hayley Atwell hanno iniziato ad emettere flatulenze addosso alla star...

