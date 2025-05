Harvard Trump torna all’attacco | College antisemita toglierò altre 3 miliardi di fondi

Donald Trump torna alla carica con nuove critiche nei confronti di Harvard, definendo l'università un ambiente antisemita e promettendo di sottrarre altri 3 miliardi di fondi. Su Truth, il Tycoon ha insistito sulla necessità di ottenere le liste degli studenti stranieri, sostenendo che questo permetterebbe di identificare elementi radicalizzati che non dovrebbero essere riammessi negli Stati Uniti dopo le ingenti spese pubbliche.

"Stiamo ancora aspettando le liste degli studenti stranieri da Harvard", ha tuonato il Tycoon su Truth, per poi aggiungere: "Ci servono per poter stabilire, dopo una spesa ridicola di miliardi di dollari, quanti pazzi radicalizzati, tutti facinorosi, non dovrebbero essere riammessi nel nostro Paese" L'articolo Harvard, Trump torna all’attacco: “College antisemita, toglierò altre 3 miliardi di fondi” proviene da Il Difforme... 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Harvard, Trump torna all’attacco: “College antisemita, toglierò altre 3 miliardi di fondi”

Trump attacca ancora Harvard: “Pagati miliardi di dollari. Gli studenti sono piantagrane, non sanno fare 2+2” - Donald Trump torna all'attacco di Harvard, criticando la loro politica di ammissioni e i miliardi di dollari ricevuti. 🔗continua a leggere

Harvard sotto assedio: tagliati 2,4 miliardi alla ricerca e bloccati gli studenti internazionali. La battaglia contro l’America di Trump - L’attacco al finanziamento di Harvard, con tagli di 24 miliardi e blocco di studenti internazionali, mette sotto assedio l’università. 🔗continua a leggere

Trump contro Harvard, persi 2,4 miliardi di dollari per i tagli ai fondi per la ricerca in Usa - L’amministrazione Trump ha imposto severi tagli ai fondi per la ricerca negli Stati Uniti, provocando perdite finanziarie enormi. 🔗continua a leggere

Trump torna all’attacco contro Harvard: «Voglio i nomi e i Paesi degli studenti stranieri. Basta chiederci soldi» - Dopo il ricorso presentato dall'ateneo di Boston contro l’amministrazione statunitense, il presidente americano risponde con un nuovo affondo L'articolo Trump torna all’attacco contro Harvard: «Voglio ... 🔗Secondo msn.com

Donald Trump attacca Harvard sui finanziamenti agli studenti stranieri - Trump critica Harvard per la presenza di studenti stranieri e i fondi governativi ricevuti dall'università. 🔗Si legge su quotidiano.net

Perché Trump attacca Harvard (e cosa c’entrano gli studenti stranieri) - Un attacco frontale del presidente Usa al prestigioso ateneo americano. Nel mirino gli studenti stranieri ... 🔗Da policymakermag.it