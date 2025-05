Harvard quanto costa studiare nella prestigiosa università americana | tra gli ex studenti Bill Gates e Mark Zuckerberg

Studiare ad Harvard, l'università americana di prestigio che ha formato nomi illustri come Bill Gates e Mark Zuckerberg, è un sogno per molti, ma la retta è spesso proibitiva. Tuttavia, con le nuove regole in arrivo per il prossimo anno, l'accesso potrebbe diventare più equo. Scopriamo i dettagli delle spese e i celebri ex studenti che hanno lasciato il segno nella storia.

Trump impedisce a Harvard iscrizione di studenti stranieri - L'amministrazione Trump ha bloccato temporaneamente l'ammissione di studenti stranieri a Harvard, secondo quanto riportato dal New York Times. continua a leggere

Harvard, cosa succede ora ai 280 studenti italiani dopo il bando di Trump? - Il consiglio dato agli studenti stranieri se si dovessero presentare agenti dell’immigrazione: «Non rispondere alle domande e chiamare la polizia universitaria». Studiare ad Harvard costa da 50 a 80 m ... Da msn.com