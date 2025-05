handbike giagnoni terzo ai campionati italiani di paraciclismo

Christian Giagnoni conquista il terzo posto nella categoria “MH4” ai campionati italiani di paraciclismo svoltisi a Castagneto Carducci. L'atleta di Montemurlo, rappresentante del Tigullio Handbike Team, ha dimostrato grande determinazione e abilità, riuscendo a salire sul podio in una competizione di alto livello. Un risultato che celebra il suo impegno e la passione per lo sport.

Prato, 26 maggio 2025 - Castagneto Carducci ha ospitato pochi giorni fa i campionati italiani di paraciclismo. E Christian Giagnoni è salito sul gradino più basso del podio, riuscendo a conquistare il terzo posto nella categoria “MH4”. L'handbiker di Montemurlo, in forza al Tigullio Handbike Team, ha così agguantato una medaglia di bronzo, confermando le buone impressioni lasciate in questo inizio di stagione. E' però il Giro d'Italia la vera “terra di conquista” per Christian, considerando che si era regolarmente piazzato sul gradino più alto del podio nella classifica generale consecutivamente dal 2016 al 2021 (fatta eccezione per l'edizione 2020, non svoltasi a causa del Covid)... 🔗 Leggi su Lanazione.it