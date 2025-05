Hamburger focaccia e arrosticini | il festival di street food alle porte di Milano

Preparati a un viaggio gastronomico unico! Dal 30 maggio al 2 giugno, Cinisello Blasamo ospiterà lo Streeat Food Truck Festival, un evento imperdibile per gli amanti del cibo di strada. Scopri le delizie di hamburger, focacce e arrosticini, servite dai migliori food truck d'Italia. Un'occasione perfetta per assaporare le eccellenze regionali in un'atmosfera vivace e festosa. Non mancare!

Da venerdì 30 maggio a lunedì 2 giugno a Cinisello Blasamo arriva lo Streeat Food Truck Festival - il festival itinerante dedicato al cibo di strada su ruote. Tutti gli appassionati di cibo di strada potranno immergersi in una tre giorni a base di eccellenze regionali servite dai migliori food... 🔗 Leggi su Milanotoday.it © Milanotoday.it - Hamburger, focaccia e arrosticini: il festival di street food alle porte di Milano

Musica, cibo dal mondo e divertimento a Finale con il Food Truck Festival - Dal 16 al 18 maggio, i giardini De Gasperi di Finale Emilia si trasformeranno in un’esplosione di sapori e divertimento con il Food Truck Festival. 🔗continua a leggere

I “Cambiamenti” del mondo agroalimentare al Food&Science Festival di Mantova - Il Food&Science Festival di Mantova, giunto alla sua nona edizione, esplora i cambiamenti dinamici del mondo agroalimentare. 🔗continua a leggere

Genova Wine Festival 2025: degustazioni con 50 cantine da tutta Italia, incontri, food e laboratori - Il Genova Wine Festival 2025 torna a Villa Bombrini il 17 e 18 maggio, dalle 11 alle 19. Con 50 cantine provenienti da tutta Italia, il festival offre degustazioni di vini pregiati, incontri gastronomici e laboratori dedicati al cibo ligure. 🔗continua a leggere

Festival degli arrosticini - A Paderno Dugnano nel weekend dell'8-9-10-11 giugno 2023 va in scena il 34° Arrosticini VS Bombette Festival, format enogastronomico dedicato a due grandi specialità del nostro paese, fra eccellenze ... 🔗Riporta monzatoday.it

Torna il Festival degli arrosticini - Le specialità culinarie abruzzesi protagoniste in Brianza. Dal 9 all’11 ottobre Seregno ospiterà la seconda edizione del Festival degli arrosticini. Piazza Risorgimento si trasformerà in una grande ... 🔗Si legge su monzatoday.it

Arrosticini vs Bombette Festival a Clivio, con concerto di Gabry Ponte - Da venerdì 26 a domenica 28 luglio 2024 il festival enogastronomico itinerante Arrosticini vs Bombette Festival fa tappa a Clivio (Varese): l'appuntamento è presso l'area feste Ivantus ... 🔗Da mentelocale.it