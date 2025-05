Ha causato un grave incidente ma è un bravo ragazzo e lo vogliamo aiutare | falso carabiniere raggira nonnina

Un sedicente carabiniere ha raggirato un'ottantenne di Casteltermini, facendole credere che il nipote fosse coinvolto in un grave incidente stradale. La pensionata, preoccupata, ha consegnato 1.500 euro in contanti per "aiutare" il giovane. Questa triste vicenda mette in luce non solo la vulnerabilità degli anziani, ma anche la necessità di proteggere e sostenere chi viene ingannato in situazioni simili.

Ha consegnato 1.500 euro in contanti la pensionata ottantenne di Casteltermini che è stata raggirata da un sedicente carabiniere. Un falso militare dell'Arma che l'ha truffata raccontandole la balla del nipote che aveva provocato un grave incidente stradale. "Lo vogliamo aiutare, è un bravo... 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - "Ha causato un grave incidente, ma è un bravo ragazzo e lo vogliamo aiutare": falso carabiniere raggira nonnina

