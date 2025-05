Gyokeres Juventus adesso i bianconeri possono tornare in piena corsa per lo svedese | quel club si tira fuori! Sta per prendere un altro attaccante Ultimissime

La Juventus riaccende le speranze di un possibile acquisto di Viktor Gyokeres, attaccante dello Sporting Lisbona. Dopo il ritiro di un club concorrente dalla corsa per il giocatore, i bianconeri possono tornare in piena azione sul mercato. Scopriamo gli sviluppi più recenti nelle trattative che potrebbero portare il talentuoso svedese a indossare la maglia della Vecchia Signora.

Gyokeres Juventus, quel club si ritira dalla corsa per lo svedese: sta per prendere quel giocatore per il reparto offensivo. Ultimissime. Il calciomercato Juventus può ancora sperare di mettere le mani su Viktor Gyokeres, attaccante di proprietà dello Sporting Lisbona che ha attirato su di sé gli occhi di diversi top club. Tra i club interessati c’era anche il Manchester United. Tuttavia, il club inglese sembra essersi ritirato dalla corsa per lo svedese. Ad annunciare questo colpo di scena ci ha pensato il giornalista di Sky Sport Deutschland, Florian Plettenberg. Secondo il collega, i Red Devils stanno chiudendo l’acquisto di Matheus Cunha... 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Gyokeres Juventus, adesso i bianconeri possono tornare in piena corsa per lo svedese: quel club si tira fuori! Sta per prendere un altro attaccante. Ultimissime

Gyokeres Juventus, i bianconeri sono ancora in corsa per lo svedese: lo Sporting lo farà partire per quella cifra! I dettagli - Viktor Gyokeres, attaccante svedese dello Sporting Lisbona, è al centro di una vivace sessione di mercato. 🔗continua a leggere

Via libera Juventus: pagano la clausola del nuovo bomber - Le ultime sul futuro attaccante dei bianconeri: arrivano novità importanti dalla Germania. La svolta può essere davvero dietro l'angolo ... 🔗Da calciomercato.it

Gyokeres Juve, svelato il prezzo del bomber svedese: costa meno di Osimhen! Cosa filtra in vista dell’estate. Cifre e dettagli - Gyokeres Juve, svelato il prezzo del bomber svedese. Cifre e dettagli sul possibile futuro dell’attaccante nel mirino dei bianconeri Viktor Gyokeres giocherà oggi la sua ultima partita come giocatore ... 🔗Scrive juventusnews24.com

Juventus, non solo Osimhen: anche Gyokeres e Retegui per l'attacco - In attesa della decisiva trasferta di Venezia, dove verrà decisa la sorte europea della Juventus per la prossima stagione, i bianconeri stanno già guardando alla. 🔗Si legge su msn.com