Ruud Gullit, leggendario ex giocatore del Milan, esprime la sua delusione nei confronti della situazione attuale della squadra. Intervenuto a 'TMW', Gullit analizza il percorso della formazione rossonera, con particolare riferimento a Reijnders e alle sfide affrontate. Le sue parole evidenziano un profondo dispiacere per il declino del club e offrono uno spunto di riflessione sulle difficoltà del Milan.

Ruud Gullit, ex fuoriclasse del Milan, ha parlato a 'TMW' dei rossoneri, toccando vari temi. Ecco le sue dichiarazioni integrali... 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Gullit critico sul Milan: “Peccato essere scivolati così in basso. Su Reijnders…”

