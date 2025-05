Guido Crosetto critica Netanyahu | Superati i limiti nella guerra ad Hamas

Nel corso di un'intervista a Quarta Repubblica, il ministro della Difesa, Guido Crosetto, esprime forti critiche nei confronti del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. Sottolineando che la guerra contro Hamas ha dei limiti che sono stati superati, Crosetto mette in discussione le scelte strategiche del governo israeliano, sottolineando l'importanza di proteggere la popolazione innocente coinvolta nel conflitto.

"Netanyahu è una persona che, secondo me, sta sbagliando tutto. La guerra legittima e sacrosanta ad Hamas ha dei limiti, delle barriere, che ha superato". Lo ha detto il ministro della Difesa, Guido Crosetto, intervistato da Quarta Repubblica che andrà in onda stasera. "Bisogna liberare da questa morsa di violenza e di morti il popolo palestinese - ha aggiunto -, ridargli il cibo, ridargli le medicine, ridargli una vita, ridargli un luogo dove vivere"... 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Guido Crosetto critica Netanyahu: "Superati i limiti nella guerra ad Hamas"

