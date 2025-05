Guidare l’IA con la Bussola dei Valori | la visione di Gianfranco Librandi

In un contesto dominato dall'accelerazione della tecnologia, Gianfranco Librandi propone una guida etica all’intelligenza artificiale, fondando la propria visione su un nuovo umanesimo europeo. Valori storici e principi etici diventano la bussola per orientare l’IA, offrendo un’alternativa ai rischi e alle sfide di un futuro definito dagli algoritmi, e ponendo l’Europa in una posizione di leadership morale nell’era digitale.

Visione, etica e tecnologia: secondo Librandi, l’Europa può guidare l’era dell’IA con un nuovo umanesimo, grazie ai valori che la storia ci ha consegnato. In un mondo che corre alla velocità degli algoritmi, dove le grandi potenze si giocano il futuro sull’intelligenza artificiale, abbiamo avuto il privilegio di intervistare l’on. Gianfranco Librandi. Imprenditore e vice coordinatore regionale di FI per la Campania, da sempre crede che il vero motore dell’innovazione sia l’equilibrio tra progresso e benessere. Da coach diremmo che un’organizzazione performa solo se parte da basi solide: per Librandi, questo significa welfare balance, attenzione concreta alle persone... 🔗 Leggi su Ildenaro.it

