Guida TV Sky Cinema e NOW | Berlinguer - La grande ambizione Lunedi 26 Maggio 2025

Lunedì 26 maggio 2025, preparati a un'esperienza cinematografica straordinaria con Sky Cinema e NOW. Dalle 21:15 su Sky Cinema Uno HD (canale 301), una selezione imperdibile di film ti attenderà, spaziando tra azione, dramma, fantascienza e commedia. Unisciti a noi per una serata di grande cinema, pensata per soddisfare ogni tipo di spettatore!

Lunedì 26 Maggio sui canali Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione imperdibile di film, con generi che spaziano dall’azione al dramma, dalla fantascienza alla commedia, per soddisfare ogni tipo di spettatore. Sky Cinema Uno HD (canale 301, ore 21.15) e in seconda serata anche su Sky Cinema Drama HD (canale 308, ore 21.45) va in onda Berlinguer &ndas... 🔗 Leggi su Digital-news.it © Digital-news.it - Guida TV Sky Cinema e NOW: Berlinguer - La grande ambizione, Lunedi 26 Maggio 2025

