Guerra Ucraina incendi e macerie nella regione di Kiev dopo l' attacco russo con missili e droni

Il conflitto in Ucraina continua a infliggere gravi danni, con la regione di Kiev che è stata recentemente colpita da un attacco aereo russo. Missili e droni hanno provocato incendi devastanti e lasciato macerie, evidenziando la crescente intensità del conflitto. Il reportage di oggi mette in luce la situazione drammatica e le conseguenze per la popolazione locale.

(Agenzia Vista) Kiev, 26 maggio 2025 Incendi e macerie nella regione di Kiev dopo l'attacco di missili e droni russi. Telegram Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev... 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Guerra Ucraina, incendi e macerie nella regione di Kiev dopo l'attacco russo con missili e droni

Guerra Ucraina, incendi e macerie nella regione di Kiev dopo l'attacco russo con missili e droni - Incendi e macerie nella regione di Kiev dopo l'attacco di missili e droni russi. Telegram (Alexander Jakhnagiev) ... 🔗Da ilgiornale.it

Ucraina, notte senza fine. Tra le bombe di Putin e l'indifferenza di Trump - Il più grande attacco su vasta scala di Mosca all'Ucraina fiacca le già le flebili speranze di tregua. Secondo il Wp il presidente Usa, ... 🔗Riporta huffingtonpost.it

Macerie in fumo dopo l'attacco missilistico russo a Sumy: personale di emergenza spegne incendi - Il blitz contro un sito industriale. La regione di Sumy, al confine settentrionale dell'Ucraina di fronte alla regione russa di Kursk, è stata bersaglio di ripetuti attacchi russi durante la guerra ... 🔗Da msn.com