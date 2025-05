Guerra in Ucraina Trump contro tutti | Putin è impazzito ma anche Zelensky quando parla crea problemi

Nell'attuale contesto della guerra in Ucraina, tensioni crescenti emergono sia dal fronte russo che da quello ucraino. Dopo recenti attacchi russi, il presidente Zelensky ha accusato gli Stati Uniti di complicità per il loro silenzio. In risposta, Donald Trump interviene, esprimendo il suo punto di vista sulla situazione, mentre le parole di entrambi i leader sollevano interrogativi su strategie e alleanze nella crisi in corso.

Dopo le recenti ondate di attacchi russi e le accuse di Volodymyr Zelensky, secondo cui gli Stati Uniti, con il loro silenzio, starebbero "incoraggiando" il Cremlino a procedere ulteriormente la guerra in Ucraina, Donald Trump ha deciso di rompere il silenzio. Parlando con i giornalisti, il tycoon ha dichiarato di aver "sempre avuto un ottimo rapporto con Vladimir Putin, ma gli è successo qualcosa. È completamente impazzito! Sta uccidendo inutilmente un sacco di persone, e non parlo solo di soldati. Missili e droni vengono lanciati contro le città ucraine, senza alcun motivo. Ho sempre detto che vuole tutta l'Ucraina, non solo una parte, e forse si sta rivelando vero, ma se lo fa porterà alla caduta della Russia!"

