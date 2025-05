Guerra in Ucraina Merz annuncia | Armi a Kyiv senza limiti sulla gittata

In un contesto di crescente tensione internazionale, Friedrich Merz ha dichiarato che la Germania non imporrà più limiti sulla gittata delle armi destinate a Kyiv. A commento di tale annuncio, Donald Trump ha definito Vladimir Putin "impazzito", sottolineando l'urgenza e la gravità della situazione in Ucraina. Queste dichiarazioni segnano un cambiamento significativo nella postura occidentale nei confronti del conflitto.

Nel giorno in cui Donald Trump ha affermato che Vladimir Putin è « impazzito », anche dalla Germania sono arrivate frasi importanti sulla guerra in Ucraina. Anzi, un vero e proprio annuncio, perché Friedrich Merz ha spiegato che non ci saranno «più restrizioni di raggio d’azione sulle armi fornite» a Kyiv. Il cancelliere tedesco è intervenuto all’Europa Forum della rete Wdr e ha spiegato che i limiti non ci saranno «né da parte britannica, né da parte francese, né da parte nostra, né da parte americana». E poi ha aggiunto: «ora l’Ucraina può difendersi anche attaccando posizioni militari in Russia, ad esempio... 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Guerra in Ucraina, Merz annuncia: «Armi a Kyiv senza limiti sulla gittata»

