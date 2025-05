Guerra con la Russia già nel 2027 La profezia che scuote la Nato

Nel contesto di crescenti tensioni globali, Andrius Kubilius avverte che l'Europa deve rafforzare la propria industria della Difesa per prepararsi a una possibile guerra con la Russia nel 2027. Mentre la NATO affronta sfide strategiche, un attacco record di 335 droni suicidi russi in Ucraina segna un momento critico, evidenziando l'urgenza di risolvere i problemi strutturali in materia di sicurezza.

Secondo Andrius Kubilius, l'Ue deve potenziare la propria industria della Difesa per risolvere problemi strutturali e sopperire ad un eventuale ritiro americano. In Ucraina, pioggia di droni suicidi russi: attacco record con 335 velivoli... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "Guerra con la Russia già nel 2027". La profezia che scuote la Nato

Ucraina, Zelensky: “Da Russia strano silenzio, incontro in Turchia può far finire la guerra” - Il mondo attende con trepidazione gli sviluppi dei negoziati tra Russia e Ucraina, fissati per il 15 maggio a Istanbul. 🔗continua a leggere

Ucraina, Zelensky: “Da Russia strano silenzio, incontro in Turchia può far finire la guerra” - Il 15 maggio a Istanbul, l'attenzione globale si concentra sui cruciali negoziati tra Russia e Ucraina, in un contesto di tensioni ancora palpabili. 🔗continua a leggere

Russia-Ucraina, Putin vuole chiudere la guerra? Il fattore economia - La questione della guerra tra Russia e Ucraina si intreccia con un elemento cruciale: l'economia. Mentre si avvicinano i negoziati diretti a Istanbul il 15 maggio, la posizione di Mosca e Kiev potrebbe dipendere dalle esigenze economiche di entrambi i Paesi, complicando ulteriormente le prospettive di pace. 🔗continua a leggere

"Guerra con la Russia già nel 2027". La profezia che scuote la Nato - Secondo Andrius Kubilius, l'Ue deve potenziare la propria industria della Difesa per risolvere problemi strutturali e sopperire ad un eventuale ritiro americano. In Ucraina, pioggia di droni suicidi r ... 🔗Lo riporta ilgiornale.it

Russia pronta ad attaccare la Nato (ma a una condizione): l'allarme dell'intelligence britannica - La Russia sarebbe intenzionata ad attaccare un paese della Nato entro due anni, se gli Stati Uniti, dopo avere mediato un accordo di cessate il fuoco per porre fine alla guerra in ... 🔗Riporta msn.com

Come finirà la guerra tra Russia ed Ucraina, la profezia di Henry Kissinger - "Guerra con Russia e Cina", la profezia più nera di Kissinger. Cosa sta per accadere “Dovrà - spiega Kissinger sul momento che porrà fine alla guerra - concludersi con dei negoziati. 🔗Lo riporta iltempo.it