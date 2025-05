Guasto improvviso alla rete idrica manca l’acqua a Latina Zone e orari

Oggi, lunedì 26 maggio, un guasto improvviso alla rete idrica ha lasciato senza acqua un intero quartiere di Latina, in particolare nelle zone limitrofe a via Isonzo. Acqualatina ha confermato l'incidente e i tecnici sono già al lavoro per ripristinare il servizio. I cittadini sono in attesa di aggiornamenti sui tempi di risoluzione e sulle aree colpite.

Un intero quartiere senza acqua a causa id un guasto improvviso. E’ accaduto oggi, lunedì 26 maggio, a Latina nella zona di via Isonzo dove, come spiegano da Acqualatina si è verificato appunto un “guasto improvviso sulla rete idrica”. Sul posto sono intervenuti i tecnici della società e per... 🔗 Leggi su Latinatoday.it © Latinatoday.it - Guasto improvviso alla rete idrica, manca l’acqua a Latina. Zone e orari

Guasto improvviso sulla rete idrica, stop all’acqua: arrivano le autobotti - MAGLIANO IN TOSCANA – AdF al lavoro nella zona di San Donato, tra i comuni di Magliano in Toscana e Orbetello. Nella mattina di ieri (22 maggio) i tecnici sono intervenuti per il ripristino di un guas ... Segnala msn.com

Formia, guasto improvviso: interruzione idrica in via Vitruvio fino alle 13 - A Formia si registra un'interruzione idrica il 20 maggio 2025 in via Vitruvio per un guasto improvviso: ecco i dettagli e i numeri utili da contattare. Si legge su gaeta.it

Guasto ad una condotta: disagi in diciassette comuni del Cilento per l’intera giornata - Un improvviso guasto alla rete idrica ha causato la sospensione dell’erogazione dell’acqua in un’ampia area del Cilento nella giornata di oggi, lunedì 19 maggio. La Consac ha comunicato l’interruzione ... Segnala infocilento.it