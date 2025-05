Guasto alla stazione di Porta Vittoria a Milano treni in tilt | ritardi fino a 70 minuti e corse cancellate

Un guasto agli impianti della stazione di Porta Vittoria a Milano ha provocato oggi gravi disagi al traffico ferroviario, con ritardi fino a 70 minuti e molte corse annullate. La situazione continua a creare disagi per i pendolari e i viaggiatori, richiedendo interventi urgenti da parte delle autorità competenti. Scopri di più sui dettagli di questa emergenza.

Un guasto agli impianti nella stazione di Porta Vittoria ha mandato oggi in tilt il traffico ferroviario, causando ritardi dei convogli fino a 70 minuti e numerose corse cancellate... 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Guasto alla stazione di Porta Vittoria a Milano, treni in tilt: ritardi fino a 70 minuti e corse cancellate

Guasto alla stazione di Novara, treni cancellati sulla Torino-Milano - Problemi alla stazione di Novara stanno causando disagi ai viaggiatori della linea Torino-Milano. A partire dalle 16, si registrano cancellazioni e ritardi significativi a causa di un guasto alla linea elettrica. 🔗continua a leggere

Guasto in stazione a Novara: treni cancellati e ritardi - Oggi, mercoledì 14 maggio, un guasto alla linea elettrica nella stazione di Novara ha creato notevoli disagi per i pendolari. 🔗continua a leggere

Guasto in stazione a Novara: treni cancellati e ritardi - Oggi, mercoledì 14 maggio, i pendolari novaresi hanno vissuto un pomeriggio di disagi a causa di un guasto alla linea elettrica nella stazione di Novara. 🔗continua a leggere

Guasto alla stazione di Porta Vittoria a Milano, treni in tilt: ritardi fino a 60 minuti e corse cancellate - Un guasto agli impianti nella stazione di Porta Vittoria ha mandato oggi in tilt il traffico ferroviario, causando ritardi dei convogli fino a 60 minuti ... 🔗Come scrive fanpage.it

Guasto alla stazione Milano Lancetti: cancellazioni e ritardi sulle linee del passante - Rfi ha fatto sapere che a causa di un inconveniente tecnico avvenuto nella stazione di Milano Lancetti ... stazioni di Milano Lancetti e Milano Porta Vittoria: a cascata i problemi si sono ... 🔗Segnala msn.com

Treni in ritardo anche di un'ora per un guasto in Stazione Centrale - Circolazione rallentata sul nodo ferroviario di Milano, martedì mattina, a causa di un guasto in Stazione Centrale ... è stato deviato su Porta Garibaldi. 🔗Come scrive milanotoday.it