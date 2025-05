Gruppo Spaggiari Parma | Nicola de Cesare è il nuovo Ceo

Il Gruppo Spaggiari Parma, riconosciuto leader nel settore dell'Education Technology in Italia, annuncia con entusiasmo la nomina di Nicola de Cesare a nuovo CEO. Fortemente radicato in esperienze internazionali nel consulenziale e nel digitale, de Cesare è pronto a guidare l'azienda verso una nuova fase di innovazione e crescita.

