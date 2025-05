Gruppo Ilpra Le macchine per il packaging d’eccellenza

Ilpra, fondata nel 1955, celebra quest'anno i suoi 70 anni di innovazione nel settore del packaging. Con l'esplosione della grande distribuzione negli anni '80, l'azienda ha saputo inserirsi efficacemente nel mercato, specializzandosi nella produzione di macchine d'eccellenza per il confezionamento delle vaschette, trasformando un prodotto allora sconosciuto in un elemento essenziale per l'industria alimentare moderna.

LA VASCHETTA era sconosciuta fino agli anni '80 e il mercato del packaging si è sviluppato con l'affermarsi della grande distribuzione. Ilpra, nata nel 1955 e quest'anno nell'anniversario dei 70 anni, si è inserita in questo contesto, producendo macchine per il confezionamento delle vaschette, soprattutto alimentari, in atmosfera protettiva. E oggi, l'azienda di Mortara, in provincia di Pavia, il cui presidente e amministratore delegato è Maurizio Bertocco (nella foto), è tra i leader a livello nazionale. Bertocco, cosa distingue il Gruppo Ilpra dagli altri competitor? "Il fatto di aver creato negli anni una rete di aziende specializzate nelle macchine per l'imballaggio, e parliamo di imballaggio flessibile in materiale prevalentemente plastico: termosaldatrici, termoformatrici, macchine orizzontali, verticali...

Macchine per il packaging: le nuove frontiere di Ilpra - nella cui provincia si trova la cosiddetta "Packaging valley". Ilpra invece nasce in un'area diversa «da outsider in un distretto di calzature e macchine collegate. Per questo motivo abbiamo dovuto ...

ILPRA acquisce IVAXIA per crescere nei prodotti di nicchia - (Teleborsa) - ILPRA, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore del packaging ... produrre macchine speciali e completamente personalizzate ovverosia un prodotto di nicchia ...

Ilpra, non si perfeziona l'accordo per l'acquisizione del 30% di PONAPACK - Ilpra - società quotata all'Euronext Growth Milan e attiva nel settore del packaging con un'ampia gamma di macchine e soluzioni tecnologiche per il confezionamento di prodotti alimentari ...

