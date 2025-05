gruppo anarchico rivendica i sabotaggi che hanno causato black out a cannes e nizza contro il festival e le industrie

Un gruppo anarchico sconosciuto ha rivendicato i sabotaggi che hanno causato i blackout a Cannes e Nizza nel fine settimana, dichiarando di opporsi al festival e alle industrie che lo circondano. Attraverso un post su indymedia.org, il gruppo ha esposto le proprie motivazioni, affermando di agire in nome di una resistenza contro il sistema attuale.

Un gruppo anarchico sconosciuto ha rivendicato la responsabilitĂ del blackout di sabato a Cannes e quello di domenica a Nizza in un lungo post pubblicato sul sito indymedia.org. “Siamo due bande di anarchici”, si legge nella dichiarazione pubblicata da un utente sconosciuto, “rivendichiamo la responsabilitĂ dell’attacco alle installazioni elettriche sulla Costa Azzurra”. La dichiarazione non risulta verificata dalle autoritĂ e la polizia non ha commentato la rivendicazione. Dicono di aver preso di mira “la principale sottostazione elettrica che rifornisce l’area metropolitana di Cannes” e “la linea a 225 kV proveniente da Nizza”... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it