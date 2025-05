Grottaminarda domani 27 maggio consiglio comunale | l' approvazione del Rendiconto tra gli argomenti

Domani, martedì 27 maggio, si terrà il consiglio comunale di Grottaminarda, convocato dalla Presidente Virginia Pascucci alle ore 18:00. Tra i principali punti all'ordine del giorno vi è l'approvazione del rendiconto. È prevista anche una seconda convocazione per venerdì 30 maggio, sempre alle 18:00, entrambe senza ora di tolleranza. Sarà un'importante occasione di confronto per i membri del consesso locale.

