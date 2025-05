Grillo torna a fare il comico in tv | dopo la rottura con il M5s di Conte pensa a un docufilm

Dopo la frattura con Giuseppe Conte e l'uscita dal Movimento 5 Stelle, Beppe Grillo valuta un clamoroso ritorno in TV nei panni del comico. Stando a fonti vicine, l'ex garante del M5S sarebbe impegnato nella realizzazione di un docufilm che potrebbe segnare il suo ritorno sulle scene. Scopriamo tutti i dettagli di questa nuova avventura.

Dopo la rottura con Giuseppe Conte e l'uscita dal Movimento 5 Stelle, l'ex garante starebbe pensando a un ritorno nei panni del comico. Secondo alcune indiscrezioni di stampa, Grillo starebbe lavorando a un docufilm e sarebbe pronto a tornare in tv... 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Grillo torna a fare il comico in tv: dopo la rottura con il M5s di Conte pensa a un docufilm

Grillo torna a fare il comico in tv: dopo la rottura con il M5s di Conte pensa a un docufilm - Dopo la rottura con Giuseppe Conte e l'uscita dal Movimento 5 Stelle, l'ex garante starebbe pensando a un ritorno nei panni del comico ... Segnala fanpage.it

Beppe Grillo pronto a tornare in tv? Ecco cosa ha in mente - Il comico genovese starebbe lavorando "con passione e attenzione" a un docufilm sui suoi storici cavalli di battaglia e sui risvolti personali ... Si legge su msn.com

Grillo torni a fare il comico dopo aver peggiorato la politica italiana, non l’Italia - Grillo non può che tornare a fare il comico: il talento non gli manca e i dati d’ascolto sono lì a dimostrarlo. Resta il fatto che a pagare il prezzo dei suoi avventurismi non è lui ... Riporta panorama.it