Greggio esulta | Fino alla fine! Grande Locatelli per come si è preso la responsabilità Tudor ha fatto un miracolo Ora è tutto da rifare

In un epilogo entusiasmante, il campionato di Serie A si conclude con la Juventus trionfante, grazie a una vittoria decisiva contro il Venezia. Ezio Greggio non frena la sua gioia e commenta con entusiasmo: «Fino alla fine! Ora è tutto da rifare». Scopri come la squadra, sotto la guida di Tudor, ha conquistato il pass per la prossima Champions League.

Greggio esulta: «Fino alla fine! Ora è tutto da rifare». Il commento dopo la fine del campionato di Serie A. Festeggia anche Ezio Greggio dopo Venezia -Juve. I bianconeri si sono imposti per 3-2, staccando il pass per la prossima Champions League. Questo il suo commento su X. GREGGIO – «Fino alla fine!!! Fino alla fine!!! Fino alla fine!!! Fino alla fine!!! #finoallafine la Juventus! Grande Locatelli per come ha combattuto e come si è preso la responsabilità. Complimenti a Tudor, ha fatto un miracolo. E ora come diceva Gino Bartali " l'è tutto sbagliato, l'è TUTTO DA RIFARE". FORZA JUVE ora e sempre».

