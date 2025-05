Green Med Ogni boccone conta | alla Mostra d’Oltremare riflettori sullo spreco alimentare

Napoli ospita il Green Med Expo & Symposium, un evento cruciale dedicato al tema dello spreco alimentare. Mercoledì 28 maggio, nella Sala Procida della Mostra d’Oltremare, numerosi esperti si riuniranno per discutere e sensibilizzare su uno dei problemi più gravi e sottovalutati della nostra era. Ogni boccone conta: l'importanza di affrontare lo spreco alimentare è al centro del dibattito.

Napoli ospita un’importante occasione di confronto e approfondimento sul tema dello spreco alimentare, uno dei fenomeni più critici e sottovalutati del nostro tempo. Nell’ambito del Green Med Expo & Symposium, mercoledì 28 Maggio, a partire dalle 11.30 nella Sala Procida della Mostra d’Oltremare, si terrà il convegno dal titolo “Ogni boccone conta: lo spreco alimentare, profili giuridici ed etici in Italia e in Europa”, organizzato dall’Avv. Monica Salvatore, Delegata del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli all’Agroalimentare, Sostenibilità e Tutela Ambientale, in collaborazione con la Commissione di Bioetica e Biodiritto del COA di Napoli... 🔗 Leggi su Ildenaro.it