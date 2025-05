graziella campagna rivive in un murale il messaggio antimafia di letojanni

A Letojanni, un murale dedicato a Graziella Campagna, la ragazza assassinata dalla mafia nel 1985, porta avanti un potente messaggio di legalità. L'opera, realizzata dall'artista Antonio Barbagallo, è stata inaugurata alla presenza di studenti e autorità locali, rinnovando l'impegno della comunità contro la criminalità organizzata. L'iniziativa sottolinea l'importanza di non dimenticare e di continuare a lottare per un futuro giusto.

