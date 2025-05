Grazie ragazzi | il saluto della curva al Ravenna che vince i playoff e spera nel ripescaggio in C

La stagione del Ravenna si chiude con un abbraccio emozionante tra la curva e la squadra, dopo una vittoria nei playoff che alimenta le speranze di ripescaggio in Serie C. L'epilogo è un coro di "grazie ragazzi", accompagnato da un lungo applauso. La finale al Benelli, contro il Tau, segna un trionfo che si aggiunge al successo in Coppa Italia, rendendo il percorso della squadra davvero memorabile.

Finisce con il coro "grazie ragazzi" e un lungo applauso dei tifosi alla squadra, protagonista di una stagione assolutamente positiva, l'ultima gara del Ravenna in stagione, che bissa il successo in Coppa Italia vincendo anche i play off. La finale portata a casa al Benelli contro il Tau...

