Gravina | "Play-out Serie B presumibilmente il 15 e 20 giugno"

I play-out di Serie B si svolgeranno presumibilmente il 15 e 20 giugno, secondo quanto annunciato dal presidente Gabriele Gravina durante una recente conferenza stampa. La proposta della Lega B segna un’importante tappa per le squadre coinvolte, che lotteranno per mantenere la categoria in un finale di stagione decisivo.

