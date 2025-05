Grave investimento lungo la Casilina | ferito un noto fotografo di Roccasecca

Un drammatico incidente ha colpito Roccasecca, lungo la via Casilina, dove un noto fotografo locale è stato gravemente ferito mentre attraversava la strada. L'impatto, avvenuto nei pressi del bivio per Caprile, ha reso necessaria un'immediata assistenza medica, con le sue condizioni che sono apparse subito critiche. I dettagli sull'accaduto e sulle sue conseguenze sono ancora in fase di emergenza.

🔗 Leggi su Frosinonetoday.it © Frosinonetoday.it - Grave investimento lungo la Casilina: ferito un noto fotografo di Roccasecca

