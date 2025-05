Grave incidente a Liverpool durante la sfilata dei trofei del campionato inglese

Un grave incidente ha scosso Liverpool durante la sfilata dei trofei del campionato inglese, dopo che un veicolo ha investito diverse persone in Water Street. Il Liverpool FC ha confermato di essere in contatto con la polizia del Merseyside per seguire l'evolversi della situazione, creando preoccupazione tra i tifosi e i partecipanti all'evento di celebrazione.

"Siamo in contatto diretto con la polizia del Merseyside in merito all' incidente avvenuto in Water Street verso la fine della sfilata con i trofei di questa sera". E' messaggio del Liverpool sui social dopo che un veicolo ha investito diverse persone nella città inglese durante la celebrazione della vittoria del campionato inglese da parte dei Reds. "I nostri pensieri e le nostre preghiere sono rivolti a coloro che sono stati colpiti da questo grave incidente. Continueremo - aggiunge il club inglese - a offrire il nostro pieno supporto ai servizi di emergenza e alle autorità locali che stanno affrontando l' incidente "... 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Grave incidente a Liverpool durante la sfilata dei trofei del campionato inglese

Liverpool, auto travolge alcuni pedoni durante i festeggiamenti per la vittoria del club in Premier League - La polizia di Liverpool è intervenuta nel pomeriggio di lunedì 26 maggio in seguito a un grave incidente stradale avvenuto durante la parata celebrativa del Liverpool Football Club, che ha attirato mi ... 🔗Riporta tg.la7.it

Auto piomba sulla folla durante festa per lo scudetto del Liverpool: panico in centro, diversi feriti - Un veicolo ha investito diverse persone a Liverpool durante la celebrazione della vittoria del campionato inglese di calcio della squadra locale ... 🔗Secondo fanpage.it

Auto piomba sulla folla durante i festeggiamenti, la situazione è drammatica: dove e cosa è successo - Un veicolo ha investito numerose persone a Liverpool durante le celebrazioni per la vittoria del campionato di calcio, causando feriti e un arresto. La polizia indaga sull'incidente ... 🔗Riporta bigodino.it

Carro atropela vários pedestres durante celebração do título do Liverpool na Inglaterra