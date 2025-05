Grattacieli abusi edilizi e ferite aperte | lo scheletro di via Fauchè e il caso al Tar Ora va demolito

Nel panorama urbano di Milano, grattacieli e abusi edilizi si intrecciano creando ferite nel tessuto della città. Lo scheletro di via Fauchè, ora destinato alla demolizione, e il discussa questione delle Park Towers, con le loro imponenti altezze, mettono in luce le responsabilità di costruttori e progettisti coinvolti in scandali di falsa urbanizzazione. Attesa per il 19 giugno, la decisione sul rinvio a giudizio rappresenta un capitolo cruciale di questa saga edilizia.

Per il 19 giugno è attesa la decisione sul rinvio a giudizio sul caso delle Park Towers, le torri di 81 e 59 metri e un terzo stabile di via Crescenzago 105 per cui sono imputati costruttori e progettisti con accuse a vario titolo di abusi edilizi e falso. Il caso della Torre Milano alla Maggiolina e del cantiere in via Fauchè 9 sono già davanti al Tribunale, e nei prossimi mesi potrebbero arrivare le prima sentenze nei procedimenti che hanno messo sotto la lente la gestione dell’urbanistica milanese mentre la Giunta comunale, lo scorso 7 maggio, ha fissato nuove regole su urbanistica ed edilizia: linee di indirizzo che, in attesa del nuovo Pgt, puntano a sbloccare la situazione di stallo e garantire la “prosecuzione coordinata e uniforme dell’attività istruttoria degli interventi”... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Grattacieli, abusi edilizi e ferite aperte: lo scheletro di via Fauchè e il caso al Tar. “Ora va demolito”

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Grattacieli milanesi sotto inchiesta per abusi edilizi: indagato anche imprenditore brianzolo - C'è anche l'imprenditore Roberto Verderio, titolare della Devero Costruzioni di Villasanta, fra gli indagati nell'inchiesta per abusi edilizi sui grattacieli milanesi. L'inchiesta, come riferisce ... Come scrive monzatoday.it

Abusi edilizi, ancora un cantiere sequestrato a Milano: blitz della Finanza alle Residenze Lac a Baggio - Come detto, il cantiere di Baggio è solo l'ultimo di una serie di interventi edilizi finiti nel mirino della Procura milanese per presunti abusi o ... Torre Milano, un grattacielo residenziale ... Lo riporta ilgiorno.it

Abusi edilizi: sanatoria senza demolizione, quando è ammessa - Sempre la Corte di Cassazione, in precedenti pronunciamenti, ha sottolineato come, per alcune tipologie di abusi edilizi, si possa sfruttare il permesso di costruire in sanatoria, sebbene con una ... Riporta pmi.it

L'abusivismo edilizio a Ischia - Porta a porta 29/11/2022