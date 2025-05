Grande successo per Le Medichesse viaggio teatrale nella medicina al femminile

Il progetto teatrale "Le Medichesse", promosso dall’Associazione Italiana Donne Medico, ha riscosso un grande successo a Bergamo. Attraverso una narrazione coinvolgente, l’iniziativa mira a esplorare e celebrare il contributo delle donne nella medicina, affrontando le disuguaglianze di genere e mettendo in luce l’importanza del loro ruolo nella cura della salute.

Bergamo. Grande successo per il progetto teatrale "Le Medichesse", realizzato dall' Associazione Italiana Donne Medico con l'obiettivo di condividere i molteplici aspetti di una professione totalizzante e volta alla cura dell'altro, che vuole superare le disuguaglianze di genere nel settore sanitario, abbattendo il soffitto di cristallo e promuovere una medicina personalizzata per la persona, più equa e inclusiva. Lo spettacolo, ideato dalla regista Silvia Barbieri e dalle Dottoresse Daniela Gianola e Fabiola Bologna in seguito alla partecipazione al laboratorio di scrittura autobiografica curato dalla scrittrice Adriana Lorenzi, ha registrato il sold out per entrambe le messe in scena delle 15,30 e 18,30 di domenica 25 maggio al Centro Congressi Papa Giovanni XXIII di Bergamo Presenti tra il pubblico diversi rappresentanti delle istituzioni...

