Granchio blu 1 milione di euro dalla Regione | rimborsi al chilo per chi lo smaltisce

La regione destina un milione di euro per supportare le imprese con concessioni demaniali coinvolte nella gestione del granchio blu (Callinectes sapidus) nel 2025. I fondi saranno erogati tramite rimborsi al chilo per le attività di contenimento, trasporto e smaltimento di questi esemplari, contribuendo così a mitigare l'impatto ambientale e favorire la sostenibilità nel settore.

Un milione di euro: questo l’ammontare delle risorse regionali a sostegno delle imprese titolari di concessioni demaniali per l’attività , svolta nel corso del 2025, di contenimento, trasporto e smaltimento di esemplari di granchio blu (callinectes sapidus), raccolti e non soggetti a... 🔗 Leggi su Ferraratoday.it © Ferraratoday.it - Granchio blu, 1 milione di euro dalla Regione: rimborsi al chilo per chi lo smaltisce

Cosa riportano altre fonti

Granchio blu, dalla Regione un milione di euro alle imprese per contenimento e smaltimento degli esemplari non commercializzati; Granchio blu, sugli indennizzi nessun ritardo; Granchio blu, 92 tonnellate raccolte nel Delta del Po: parte la lotta all’invasione; Crisi Ucraina: altri 2 milioni per le imprese del settore ittico toscano. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Granchio blu, dalla Regione Emilia Romagna un milione di euro per il contenimento - Granchio blu, dalla Regione Emilia Romagna un milione di euro per il contenimento. Granchio blu, la Regione mette a disposizione ... 🔗Secondo lapiazzarimini.it

Da E-R un milione a favore imprese per smaltimento granchio blu - Roma, 26 mag. (askanews) – Un milione di euro di risorse regionali a sostegno delle imprese titolari di concessioni demaniali per l’attività, svolta nel corso del 2025, di contenimento, trasporto e sm ... 🔗Da askanews.it

Granchio blu, arriva il piano straordinario da 10 milioni di euro - Smaltire il granchio blu è costoso: «C’è la barca che ... A breve faremo partire un nuovo progetto da 1,5 milioni di euro per incentivare la cattura delle femmine e dei giovani granchi ... 🔗Riporta ilsole24ore.com

GRANCHI BLU FEMMINE, MA QUANTE UOVA FANNO? MIGLIAIA? MILIONI?