Granchio blu 1 milione di euro dalla Regione | rimborsi al chilo per chi lo smaltisce

La regione destina un milione di euro per supportare le imprese con concessioni demaniali impegnate nel contenimento e smaltimento del granchio blu (Callinectes sapidus). Attraverso rimborsi al chilo, l'iniziativa mira a incentivare pratiche sostenibili e gestire efficacemente la diffusione di questa specie, contribuendo alla tutela dell'ecosistema marino e al beneficio delle attività locali nel 2025.

Un milione di euro: questo l’ammontare delle risorse regionali a sostegno delle imprese titolari di concessioni demaniali per l’attività , svolta nel corso del 2025, di contenimento, trasporto e smaltimento di esemplari di granchio blu (callinectes sapidus), raccolti e non soggetti a... 🔗 Leggi su Ferraratoday.it © Ferraratoday.it - Granchio blu, 1 milione di euro dalla Regione: rimborsi al chilo per chi lo smaltisce

Approfondimenti da altre fonti

Granchio blu, 1 milione di euro dalla Regione: rimborsi al chilo per chi lo smaltisce; Da E-R un milione a favore imprese per smaltimento granchio blu; Granchio blu, dalla Regione Emilia Romagna un milione di euro per il contenimento; Era a pescare. Crab blu, la regione sta fornendo 1 milione d.... 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Granchio blu, la Regione mette a disposizione un milione di euro a favore delle imprese - L'assessore Mammi: "Stanziamo risorse nostre per il terzo anno consecutivo. Il bando è pronto: un aiuto concreto per salvaguardare un settore che vive una vera e propria emergenza" ... 🔗Lo riporta riminitoday.it

Da E-R un milione a favore imprese per smaltimento granchio blu - Roma, 26 mag. (askanews) – Un milione di euro di risorse regionali a sostegno delle imprese titolari di concessioni demaniali per l’attività, svolta nel corso del 2025, di contenimento, trasporto e sm ... 🔗Da askanews.it

Gamberi killer, Granchio blu e zanzara tigre: le specie aliene ci costano oltre 1,5 miliardi - Un nuovo studio stima che le specie aliene invasive abbiano causato all'Europa danni per oltre 1.584 miliardi di dollari dal 1960, molto più delle stime precedenti. Il costo globale potrebbe superare ... 🔗Segnala fanpage.it