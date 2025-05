Graduatorie Concorso PNRR 1 | dietrofornt vietata la pubblicazione integrale

L'eterna questione delle graduatorie del concorso PNRR 1 si complica ulteriormente: nonostante le recenti modifiche apportate dal Decreto PA del 14 marzo 2025, n. 25, il Ministero dell'Istruzione ha deciso di vietare la pubblicazione integrale di tali graduatorie. Questa scelta ha sollevato polemiche tra i candidati e le organizzazioni coinvolte, evidenziando le tensioni tra trasparenza e gestione burocratica nella selezione pubblica.

Nonostante le novitĂ introdotte dal Decreto PA del 14 marzo 2025, n. 25, e l’evoluzione normativa a partire dal Decreto Scuola 2020, il Ministero dell’Istruzione non prevede la pubblicazione integrale delle graduatorie del concorso PNRR 1, suscitando critiche da parte dei candidati e delle organizzazioni sindacali. Pressioni per la trasparenza, ma il Ministero non pubblica . Graduatorie Concorso PNRR 1: dietrofornt, vietata la pubblicazione integrale Scuolalink... 🔗 Leggi su Scuolalink.it

Concorso infanzia e primaria PNRR2, prime graduatorie + rettifica [IN AGGIORNAMENTO] - Il concorso infanzia e primaria, indetto con DDG n. 3060/2024 a dicembre 2024, ha avviato la pubblicazione delle prime graduatorie in preparazione alle assunzioni a tempo indeterminato per l'anno scolastico 2025/26. 🔗continua a leggere

Concorso docenti PNRR1: ritardi, ampliamento dei posti e “priorità” nelle assunzioni. Pillole di Question Time - Nel question time del 22 maggio su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Simone Craparo, è stata discussa una questione importante relativa allo stato di avanzamento del concorso ... 🔗Si legge su orizzontescuola.it

Concorso docenti PNRR1 e PNRR2: perché non si scorre la graduatoria degli idonei per intero? Ecco cosa ha detto l’Europa - I concorsi docenti PNRR1 e PNRR2, banditi sia per infanzia primaria che scuola secondaria primo e secondo grado, posto comune e sostegno ... 🔗Lo riporta orizzontescuola.it

Concorso scuola Pnrr 1 e assunzioni idonei: possibile svolta in arrivo? - Da mesi gli idonei del concorso Pnrr 1 chiedono una graduatoria a esaurimento e la possibilità di conoscere, quindi, la loro posizione attualmente ignota. Finalmente un piccolo spiraglio di speranza ... 🔗Come scrive money.it