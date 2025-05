Gossolengo per gli universitari stage e tirocini curricolari in Comune

Il Comune di Gossolengo offre opportunità di stage e tirocini curricolari per studenti universitari, grazie a nuove convenzioni con importanti atenei locali. Questi programmi mirano a favorire l'apprendimento pratico e la crescita professionale, creando un ponte tra l'istruzione accademica e il mondo del lavoro. Le iniziative approvate dalla Giunta comunale rappresentano una preziosa opportunità per gli studenti del territorio piacentino.

Stage e tirocini curricolari per studenti universitari presso il Comune di Gossolengo. La Giunta comunale di Gossolengo ha approvato nei giorni scorsi 4 convenzioni (di cui 3 nuove e una per rinnovo) con i principali atenei di riferimento per il territorio piacentino: - Università Cattolica... 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it © Ilpiacenza.it - Gossolengo, per gli universitari stage e tirocini curricolari in Comune

