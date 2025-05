Goran Bregovi? torna sul lago di Como | a luglio per il Lake Sound Park

Goran Bregovic torna sul Lago di Como a luglio per il Lake Sound Park, pronto a ripetere l'incanto del 75° Festival di Sanremo, dove ha emozionato il pubblico al fianco di Olly con "Il Pescatore" di De André. Grazie al successo del suo recente tour italiano, che ha registrato sold out ovunque, l'artista serbo promette un'abilità musicale senza pari in un contesto mozzafiato.

