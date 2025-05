Google conferma la collaborazione con TSMC per i chipset Tensor

Google ha ufficialmente confermato la sua continua collaborazione con TSMC per la produzione dei chipset Tensor, garantendo così un futuro innovativo per i suoi dispositivi. Questa partnership, che si estenderà fino alla serie Google Pixel 14, evidenzia l'impegno di Google nel puntare su tecnologia avanzata e performance elevate per i suoi smartphone. L'articolo di TuttoAndroid approfondisce i dettagli di questa significativa alleanza.

