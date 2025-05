golf ben griffin trionfa al charles schwab challenge ottimi piazzamenti per fleetwood e fowler

Ben Griffin conquista il Charles Schwab Challenge con una prestazione sorprendente, nonostante un giro finale in +1. Il torneo, caratterizzato da emozionanti colpi di scena lungo le 72 buche, ha visto anche ottimi piazzamenti per Tommy Fleetwood e Rickie Fowler, che hanno dato battaglia fino alla fine. La vittoria di Griffin, classe '96, segna un importante traguardo nella sua carriera golfistica.

Il Charles Schwab Challenge si è chiuso con una giornata non priva di colpi di scena. Ad avere la meglio, sulla lunghezza di 72 buche, è stato, alla fine, Ben Griffin, statunitense classe '96. Un giro tutt'altro che perfetto il suo (ha chiuso la domenica in +1) che, tuttavia, gli ha permesso di agganciare la vetta della classifica a -12 sul totale. Ad appena un colpo il tedesco Matti Schmid, anche lui non troppo lucido nell'ultima giornata (+2 per un totale di -11). 3ª piazza in solitaria, invece, per uno dei protagonisti dell'ultima Fall Season del PGa Tour, Bud Cauley. L'americano ha avuto un andamento lineare lungo tutta la settimana e alla fine è riuscito a portare in club house un ottimo piazzamento grazie a uno score finale di -9...