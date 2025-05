Glorio al primo discorso ufficiale | Governeremo con umiltà al servizio della città di Osimo VIDEO

Nel suo primo discorso ufficiale, Michela Glorio, neo-sindaca di Osimo, ha sottolineato l'importanza dell'umiltà nel governare, promettendo dedizione e servizio alla comunità. "Con la stessa umiltà della nostra campagna elettorale, inizieremo da domani a lavorare per la città", ha affermato, esprimendo gratitudine verso i cittadini e il suo team. Scopri i momenti salienti di questo importante intervento.

Questi i tratti salienti del primo discorso ufficiale di Michela Glorio da sindaca di Osimo «Con la stessa umiltà con cui abbiamo condotto la campagna elettorale ci metteremo a governare la città. Perché il nostro è un servizio. Inizieremo sin da domani mattina a lavorare per Osimo. Grazie a... 🔗 Leggi su Anconatoday.it © Anconatoday.it - Glorio al primo discorso ufficiale: «Governeremo con umiltà al servizio della città di Osimo» (VIDEO)

