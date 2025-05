Gli ordigni fai da te i bancomat nel mirino | nel video l’esplosione e il colpo da migliaia di euro a segno in pochi minuti

Un'azione mirata dei Carabinieri della Compagnia di Corsico ha portato all'arresto di tre italiani coinvolti in furti ai bancomat. L'operazione, resasi necessaria dopo l'esplosione di un ordigno improvvisato che ha fruttato migliaia di euro in pochi minuti, evidenzia un preoccupante fenomeno di criminalità al confine tra Cesano Boscone e Milano. Le forze dell'ordine sono determinate a contrastare questo crescente pericolo.

Cesano Boscone (Milano) – I Carabinieri della Compagnia di Corsico in azione al confine con Cesano Boscone (Milano). Al termine di un servizio preventivo volto a contrastare i furti presso gli sportelli bancomat, hanno arrestato per furto aggravato, possesso di esplosivi e ricettazione, tre italiani di 38, 42 e 16 anni. Gli stessi, a bordo di un auto di grossa cilindrata, provento di furto commesso poco prima a Cesano Boscone, con l'utilizzo di esplosivo, alle precedenti hanno forzato il bancomat della filiale del Banco di Desio a Magenta, sita in via Mazzini, ed a sportato circa 16.000 euro. Nelle successive perquisizioni domiciliari, sono state rinvenute ulteriori banconote bruciate in corso di quantificazione, 44 candelotti di esplosivo, vari arnesi atti allo scasso e un manoscritto contenente ricette chimiche per la realizzazione artigianale dell'ordigno esplosivo... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Gli ordigni fai da te, i bancomat nel mirino: nel video l’esplosione e il colpo (da migliaia di euro) a segno in pochi minuti

