Gli ordigni fai da te i bancomat nel mirino | nel video l’esplosione e il colpo da 16mila euro a segno in pochi minuti a Magenta

Un allerta si solleva a Magenta, Milano, dove un furto ai bancomat ha portato a un colpo da 16mila euro, realizzato in pochi minuti con ordigni fai da te. Il 26 maggio 2025, i Carabinieri della Compagnia di Corsico hanno intensificato i controlli e arrestato i responsabili, mirati a contrastare l'emergente fenomeno dei furti in questo settore. Scopri i dettagli di questa operazione.

Milano, 26 maggio 2025 – Carabinieri della Compagnia di Corsico in azione al confine con Cesano Boscone (in provincia di Milano). Al termine di un servizio preventivo volto a contrastare i furti presso gli sportelli bancomat presenti sul territorio, hanno arrestato per furto aggravato, possesso di esplosivi e ricettazione, tre italiani di 38, 42 e 16 anni. Secondo quanto ricostruito il trio, a bordo di un auto di grossa cilindrata, provento di furto commesso poco prima a Cesano Boscone, grazie all'utilizzo di esplosivo poco prima erano riusciti a forzare il bancomat della filiale del Banco di Desio a Magenta, posizionato all’altezza di via Mazzini... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Gli ordigni fai da te, i bancomat nel mirino: nel video l’esplosione e il colpo (da 16mila euro) a segno in pochi minuti a Magenta

