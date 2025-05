Gli immobili commerciali continuano il loro trend rialzista

Il mercato immobiliare commerciale sta vivendo un'impetuosa crescita, separandosi dalle dinamiche più instabili del settore residenziale. Un report recente evidenzia investimenti in Europa che hanno toccato i 30 miliardi di euro nel 2024, con proiezioni che raggiungono i 35 miliardi nel 2025. Questo articolo esplorerà le principali tendenze e fattori che alimentano questo straordinario successo nel settore.

Roma, 26 maggio 2025 – E’ un trend che non conosce soste o incertezze, e che non sempre va di pari passo con quello residenziale: parliamo del mercato immobiliare commerciale. In Europa tali immobili restano attrattivi: 30 miliardi di euro investiti nel 2024, fino a 35 miliardi nel 2025. A rivelarlo il rapporto 2025 “L’altra faccia della medaglia – Retail: dal successo delle high street alle opportunità nei mercati secondari”, presentato da Scenari Immobiliari. Il report di Scenari Immobiliari. Seguendo il trend degli scorsi anni, anche nel 2024 gli investitori hanno mostrato grande interesse nei confronti del mercato immobiliare commerciale europeo, anche se con livelli di dinamicità ridotti rispetto a quanto stimato: i volumi totali d’investimento hanno raggiunto 30 miliardi di euro, con un consolidamento dei trend nei mercati di Regno Unito (7,5 miliardi di euro), Germania (poco più di 6,7 miliardi di euro) e Francia (quasi 4,5 miliardi di euro) e un’ulteriore crescita in Spagna (quasi 2,5 miliari di euro) e Italia (circa 2,6 miliardi di euro)... 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Gli immobili commerciali continuano il loro trend rialzista

