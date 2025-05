Gli effetti perversi della religione woke sulle donne e i bambini | il corpo nemico numero uno

Nell'era della "religione woke", si promette una liberazione dal corpo e una valorizzazione delle identità oppresse. Tuttavia, questi ideali nascondono effetti perversi, in particolare per donne e bambini, che diventano vittime di una narrativa che potrebbe minacciare la loro autonomia e benessere. Questo articolo esplora come tali dinamiche trasformino il corpo da strumento di espressione a entità da combattere.

La religione woke porta con sé due grandi promesse; quella del genere con la liberazione definitiva dal corpo e quella dell'intersezionalità e dell'aggregazione di tutte le identità che si sentono oppresse. La sua forza deriva dal fatto che parte da istanze legittime come la lotta contro le discriminazioni, il razzismo o la rivalutazione delle colonizzazioni europee. Ma porta a conclusioni del tutto inaccettabili. Nato dal desiderio di sensibilizzare il mondo alla realtà delle discriminazioni, i l wokismo è diventato inseparabile da quella che può essere definita una cultura della censura. Con la teoria del genere, i woke rifiutano la scienza biologica e professano un idealismo radicale, affermando che esiste solo la coscienza: libera di scegliere questo o quel sesso, questo o quel corpo...

