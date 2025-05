Gli auguri di Roberta Morise ed Enrico Bartolini per il primo anno di Gianmaria

Roberta Morise ed Enrico Bartolini celebrano con gioia il primo compleanno di Gianmaria, nato il 24 maggio 2022. In un'atmosfera intima e festosa, la coppia ha organizzato una festa in giardino, circondata da amici e familiari. Nel frattempo, il settimanale Chi ha diffuso la notizia di una possibile attesa per un secondo figlio, aggiungendo un ulteriore entusiasmo alla loro vita familiare.

Mentre il settimanale Chi, negli scorsi giorni, ha lanciato l’indiscrezione circa l’arrivo di un secondo figlio, Roberta Morise e lo chef Enrico Bartolini hanno festeggiato il primo compleanno di Gianmaria, nato il 24 maggio dello scorso anno. Una festa in giardino, semplice, circondati dalle persone piĂą vicine, così la showgirl e il cuoco stellato, marito e moglie dall’agosto del 2024, hanno deciso di celebrare l’importante traguardo del loro primogenito, come si vede in una serie di foto pubblicate su Instagram dalla coppia. “Il nostro mondo è migliore grazie a te”, è la caption di accompagnamento del post che racconta quella che è sembrata essere una festa sobria, all’insegna della semplicitĂ e lontana dai fasti, ad esempio, del matrimonio, celebrate a settembre nel lussuoso resort dell’Andana, in Maremma, dove Bartolini dirige il ristorante stellato La Trattoria, durato piĂą giorni... 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it © Gravidanzaonline.it - Gli auguri di Roberta Morise ed Enrico Bartolini per il primo anno di Gianmaria

