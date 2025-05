Gli 80 anni di Confcommercio Bergamo | premiate le attività storiche

Bergamo celebra gli 80 anni di Confcommercio, un traguardo che riunisce storia e innovazione. In un evento tenutosi in Fiera, in Via Lunga, sono state premiate le attività storiche che hanno contribuito a plasmare il tessuto commerciale locale. Un video introduttivo ha tracciato un affascinante viaggio attraverso gli eventi mondiali e le trasformazioni sociali degli ultimi otto decenni, evidenziando l'importanza di questo anniversario.

Bergamo. Confcommercio Bergamo festeggia i suoi 80 anni in Fiera, in Via Lunga. Un video introduttivo catapulta questa lunga storia nella grande storia, attraverso i grandi avvenimenti mondiali e le rivoluzioni sociali e di costume, che hanno segnato dal secondo dopoguerra gli ultimi 80 anni. A fare gli onori di casa, a fianco del vicepresidente vicario Confcommercio Bergamo e presidente Ente Fiera Promoberg Luciano Patelli (presente anche l'amministratore delegato della Fiera Davide Lenarduzzi ) e del vicepresidente Cristian Botti, il presidente Confcommercio Bergamo Giovanni Zambonelli ha sottolineato nel suo discorso: "Confcommercio è la casa degli imprenditori che hanno creduto che il proprio lavoro fosse qualcosa più che un lavoro ma una passione da trasmettere ad altri...

