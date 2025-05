Giustizia ok del Cdm alle nomine di Nordio | al Dap va De Michele dopo lo scontro col Colle

Il Consiglio dei ministri ha approvato le nomine proposte dal Guardasigilli Carlo Nordio per tre nuovi capi dipartimento al ministero della Giustizia. Queste nomine arrivano in seguito a una serie di dimissioni che hanno lasciato posti vacanti, segnando un avvicendamento significativo nel DAP, dove De Michele assumerà un ruolo chiave dopo una recente tensione con il Colle.

Su proposta del Guardasigilli Carlo Nordio, il Consiglio dei ministri ha nominato tre nuovi capi dipartimento del ministero della Giustizia, che vanno a coprire i posti rimasti vacanti dopo la raffica di dimissioni delle ultime settimane. Come anticipato dal Fatto, al Dap (Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria) andrà Stefano Carmine De Michele, giudice di formazione civilista, già presidente del tribunale di Tivoli e finora direttore generale delle Risorse al Dog, il Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria. Al Dap sarà sunque De Michele a prendere il posto di Giovanni Russo – dimessosi lo scorso dicembre – dopo il tentativo del sottosegretario di FdI Andrea Delmastro di promuovere la reggente Lina Di Domenico, fallito per l’opposizione del Quirinale a una nomina decisa senza consultazione... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Giustizia, ok del Cdm alle nomine di Nordio: al Dap va De Michele (dopo lo scontro col Colle)

